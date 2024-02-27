Проверьте, попадает ли ваш дом в зону возможных отключений

27 февраля 2024, 13:2013Написать комментарий

27 февраля в 23:00 в Индустриальном районе Барнаула начнется масштабный ремонт водопровода. Жители десятка улиц могут остаться без воды из-за понижения давления. Как сообщает пресс-служба «Росводоканал Барнаул», работы завершатся 28 февраля в 15:00.

Работы коснутся жителей границ следующих улиц: Павловский тракт — Бабуркина — пр-зд Иртышский — Волгоградская — 42 Краснознаменной Бригады — пр-зд 5-й Кооперативный — Малахова — Антона Петрова — Новгородская — Энтузиастов — Панфиловцев — Попова — Сергея Семенова — Солнечная Поляна — Павловский тракт — Трактовая — Куета (п.Куета) — пр-зд Деловой — пр-зд Южный Власихинский — Власихинская — Павловский тракт.

Для удобства, NGS22.RU отметил зону работ на карте. Проверьте, попадает ли ваш дом в зону возможных отключений.

Телефон водоканала для справок: 500 — 101.

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Взято Источник

27.02.2024