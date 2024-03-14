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Барнаульцы могут выбрать новое название для парка имени Ленина

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Барнаульцы могут выбрать новое название для парка имени Ленина

Бывший парк имени Ленина. Октябрь 2023 года Фото: Виталий Барабаш

Горожане могут выбрать: оставить старое название или назвать парк “Невским”. Есть возможность также предложить свой вариант

Жители Барнаула могут проголосовать за новое название парка имени Ленина. Опрос запустили в сообществе “ВКонтакте”.

Активисты предлагают определиться с названием и выбрать одно из двух: оставить парк имени Ленина или заменить на “Невский” (так как по соседству находится Александро-Невский собор и ЖК “Невский”).

Пока зеленую зону называют бывшим парком имени Ленина, но скоро ее начнут благоустраивать по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”, так как объект победил в голосовании прошлого года. В этом году барнаульцы смогут отдать голос уже за понравившийся дизайн-проект.

Взято отсюда

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