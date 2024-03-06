Барнаульцу не удалось получить наследство матери, с которой он не общался 25 лет

В собственности женщины значилась квартира.

Источник фото: Катунь 24

Житель Барнаула не общался с матерью на протяжении 25 лет. Получилось так, что о смерти женщины он узнал лишь спустя более чем пять лет после похорон, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края .

Недолго думая, сын решил получить наследство в виде квартиры и обратился в суд, требуя восстановить пропущенный срок его принятия. Однако требования истца Октябрьский районный суд не удовлетворил, имея на то весомые основания.

По закону наследник должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. При этом незнание сроков принятия и отсутствие общения уважительной причиной не является.

А поскольку барнаулец знал, где проживает его мать, и не был лишен возможности поддерживать с ней отношения, то при наличии должной осмотрительности и заботливости мог своевременно узнать о времени и месте открытия наследства.

Взято отсюда.

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