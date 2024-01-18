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Барнаульцы остались без воды из-за прорыва водопровода — список адресов

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В водоканале обещают восстановить водоснабжение к концу дня

Барнаульцы остались без воды из-за прорыва водопровода — список адресов

Сегодня, 18 января, а Барнауле в нескольких местах прорвал водопровод — в районе улицы Эмилии Алексеевой и Южного проезда. Из-за этого временно ограничено водоснабжение в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба местного «Росводоканала».

Список адресов, где временно нет воды:

  • ул. Э. Алексеевой, 76, 82а, 83, 84, 84а, 84г, 86, 88, 90, 94, 94г, 96;
  • ул. 13-я Западная, 1–10;
  • ул. 14-я Западная, 1–10;
  • ул. Панкратова, 2–65а;
  • ул. Совхозная, 5–21;
  • пр-д Южный, 10/1, 10/2, 10а, 10б, 12, 12/2, 12а/1, 12б, 12в, 14б, 14/2, 27, 29, 29а, 31б, 31е, 31ж, 31м/1, 37, 37/1, 37/2, 37а, 37д, 39, 41, 51а.

Ориентировочное время завершения работ — 20 часов. Подвоз воды по заявкам, обратиться можно по номеру 500-101.

Взято Источник
19.01.2024

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