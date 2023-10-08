Осенняя ярмарка Фото: barnaul.org

Цены на продуктовых ярмарках значительно ниже, чем в супермаркетах. Это достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий

Барнаульцы на осенней продовольственной ярмарке купили продуктов на 12,6 млн рублей, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, горожане закупили овощей и фруктов на сумму более 2, 7 млн рублей, мяса и полуфабрикатов – 2,2 млн, колбас –1,7 млн, рыбы – 1,5 млн рублей. Также пользовались спросом у покупателей кондитерские изделия, молочная продукция, масла, крупы и др.

Кстати, цена на картофель, в сравнении с предыдущей ярмаркой 30 сентября снизилась до 18 рублей/кг. В целом цены на ярмарках в среднем ниже на 17,3%, чем в торговых сетях, и на 25,3%, чем на рынках города.

Следующая ярмарка запланирована на 14 октября.

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