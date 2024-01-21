В краевой столице наблюдаются погодные условия, которые препятствуют рассеиванию вредных примесей. Так будет как минимум до вечера следующего дня

Барнаул уже второй день из-за безветренной погоды окутывает пелена дымки. В Telegram-канале “В курсе 22” опубликовали фото “дымного” рассвета.

Синоптики передали НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности — то есть в воздухе могут накапливаться вредные примеси.

Такая картина ожидается в городе до вечера 22 января, сообщает региональный Гидрометцентр. Такой же прогноз передали и для Бийска.

Впервые барнаульцы заметили смог накануне. Некоторые горожане отметили, что им стало тяжелее дышать.

Взято отсюда