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Барнаульцы пожаловались Александру Терентьеву на управляющую компанию

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Барнаульцы пожаловались Александру Терентьеву на управляющую компанию

Депутат Госдумы Александр Терентьев провел первый в этом году прием граждан по личным вопросам. Поступили вопросы, касающиеся коммунальной сферы, пенсионного обеспечения, земельного законодательства и другие.

Жители многоквартирного дома №208 по ул. Юрина считают, что управляющая компания, обслуживающая их дом, незаконно собрала с собственников деньги за некую генеральную уборку, которая, по словам жильцов, не проводилась в их доме, но обошлась им больше 50 тысяч рублей. На личном приеме представительница от дома попросила народного избранника помочь им добиться правды и вернуть деньги, списанные за неоказанную услугу. Женщина утверждает, что в УК даже ее подпись на акте как-то поставили, хотя она физически в это время не находилась в городе, потому что ухаживала за садом. Под обращением расписалось более 30-ти жильцов, возмущенных ситуацией. Александр Терентьев подготовил депутатский запрос в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, Александр Терентьев уже помогал этому дому возвращать деньги, которые УК в течение года незаконно собирала с собственников – путем повышенного тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества. Благодаря депутатским запросам удалось восстановить справедливость и вернуть около полумиллиона рублей, за что представительница дома лично поблагодарила Александра Терентьева во время приема.

Еще один заявитель, также из краевой столицы, обратился с вопросом по начислению пенсии. По его расчетам, сумма должна быть больше. Пенсионер попросил Александра Терентьева инициировать "полную проверку его пенсионного дела, с целью перерасчета пенсии в большую сторону". Все необходимые документы он готов предоставить специалистам Социального фонда. Депутат уже направил свой запрос по компетенции.

Также депутат рассмотрел несколько дел по жалобам бюджетников на заработную плату и условия труда. Неверные начисления стимулирующих вскрыты Александром Терентьевым при помощи прокуратуры в одной из районных больниц. Депутат оставит тему в зоне своего внимания. Выдано поручение помощнику о подготовке документов в суд по заработной плате сторожа детского сада г. Барнаула.

Изучив жалобы из Каменского и Шипуновского районов, думец взял в проработку для законодательного урегулирования вопрос об увеличении количества квартир в многоквартирных домах для возможности осуществления в них непосредственного управления.

Семья, занимающаяся сельским хозяйством в Чарышском районе, столкнулась с проблемой доставки кормов животным из-за перекопа дороги. Александр Терентьев обратился в полицию и прокуратуру края.

Депутатом рассмотрены итоги прокурорских проверок в связи с ненадлежащим состоянием дорог в Шипуновском районе. Результаты предпринятых органами власти действий Александр Терентьев оставил на своем контроле.

Общественная приемная депутата Госдумы Александра Терентьева работает по адресу: 656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 26. ☎️ 8(3852) 56-95-10; e-mail: tab_d@mail.ru

По материалам регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае.

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Взято отсюда.

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