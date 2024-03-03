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Барнаульцы пожаловались на отсутствие пешеходного светофора на Ленина

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Барнаульцы пожаловались на отсутствие пешеходного светофора на Ленина

Светофор Фото: pixabay.com

Власти обратились внимание на проблему, которую озвучили в СМИ и приняли меры. Светофор обещают починить в ближайшее время

Жители Барнаула пожаловались, что на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина долгое время отсутствует пешеходный светофор, сообщили в администрации Центрального района.

“Информация поступила в Муниципальный центр управления города Барнаула, после чего была передана в администрацию Центрального района”, – говорится в сообщении.

По информации МБУ “Барнаулгорсвет”, работы по восстановлению светофора на перекрестке выполнят ориентировочно до 6 марта.

Ранее жители Алтайского края пожаловались замгенпрокурора на ветхое жилье и дороги.

Взято отсюда

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