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Барнаульцы повеселили водителей отжиманиями на переходе - ГОРНЯК22
22.09.2023

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Барнаульцы повеселили водителей отжиманиями на переходе

ГОРНЯК2201 mins

"Один гудок – одно отжимание" Фото: "Инцидент Барнаул"

Парни, вероятно, снимали трендовый ролик для соцсетей, но повеселили и проезжавших автомобилистов, и пользователей в Сети

В Барнауле компания молодых людей вечером 21 сентября устроила физкультурно-увесилительную акцию прямо на пешеходном переходе в центре города. Об этом сообщил Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

Один из парней держал табличку с надписью “Один гудок – одно отжимание”, а двое других выполняли условие.

В комментариях многие поддержали такую активность, но нашлись и те, кто подумал о жильцах соседних домов, кому звуки сигналов настроение явно не подняли.

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