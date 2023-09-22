Барнаульцы повеселили водителей отжиманиями на переходе - ГОРНЯК22

"Один гудок – одно отжимание" Фото: "Инцидент Барнаул"

Парни, вероятно, снимали трендовый ролик для соцсетей, но повеселили и проезжавших автомобилистов, и пользователей в Сети

В Барнауле компания молодых людей вечером 21 сентября устроила физкультурно-увесилительную акцию прямо на пешеходном переходе в центре города. Об этом сообщил Telegram-канал “Инцидент Барнаул”.

Один из парней держал табличку с надписью “Один гудок – одно отжимание”, а двое других выполняли условие.

В комментариях многие поддержали такую активность, но нашлись и те, кто подумал о жильцах соседних домов, кому звуки сигналов настроение явно не подняли.