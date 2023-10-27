Деньги Фото: pixabay.com

Среди людей с уровнем дохода от 80 тысяч рублей в месяц оказалось больше приверженцев экономии, чем среди тех, кто зарабатывает меньше 50 тысяч

В том, что приходится больше экономить, признался каждый второй барнаулец. Так, 48% опрошенных людей заявили, что стали сокращать расходы в 2023 году, сообщает SuperJob.

О том, что личные расходы не изменились, заявили 27% респондентов. Еще 12%, наоборот, стали чаще тратить деньги.

При этом мужчины оказались экономнее, чем женщины – 51% против 45% соответственно. Также чаще стремятся к сокращению расходов горожане старше 45 лет (54%). Те, кто младше 34 лет, чаще стремятся тратить больше (21%).

Отмечается, что сокращение расходов зависит и от уровня зарплаты: чем она выше, тем больше приверженцев экономии. Так, среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей экономят 41%, а среди тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч – 59%.

Ранее в Алтайском крае 57% работающих граждан рассказали, что им не хватает зарплаты на основные траты. Наиболее остро нехватку средств ощущают работники сфер “Административный персонал” и “Медицина, фармацевтика”.

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