Деньги. Купюры Фото: unsplash.com

Опрос показал, что за полгода россиянам в среднем стало нужно на 8% больше для счастливой жизни. С 200 тысяч рублей в сентябре 2023 года желаемая сумма выросла до 215 тысяч рублей

Жители Барнаула рассказали, что им нужно 190 тысяч рублей в месяц для счастья. Об этом стало известно из опроса SuperJob.

Так, с марта 2023 года запросы барнаульцев выросли на 25 тысяч рублей – тогда горожане заявляли, что счастливыми их сделали бы 165 тысяч рублей. В сентябре же прошлого года желаемая сумма составляла 177 тысяч рублей.

Больше всего денег, чтобы почувствовать себя счастливыми нужно москвичам. Свое счастье они оценили в 267 тысяч рублей в месяц. В ТОП-3 также оказались жители Владивостока (250 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (237 тысяч рублей).

Кроме того, в пятерку попали жители Челябинска (235 тысяч рублей), Ростова-на-Дону, Красноярска и Уфы (по 233 тысячи рублей). Самые скромные запросы у кировчан – 178 тысяч рублей ежемесячно.

В общем же, как показали результаты, уровень притязаний прямо зависит от дохода. Россиянина с зарплатой до 50 тысяч рублей сделает счастливым 173 тысячи рублей, а тем, кто получает от 100 тысяч рублей, нужно уже 290 тысяч.

Меньше всего для счастья нужно молодежи младше 24 лет: свое счастье они оценили в сумму менее 160 тысяч рублей в месяц. Счастье мужчин, в свою очередь, стоит на 30% больше, чем у женщин – 244 тысячи против 189 тысяч рублей соответственно.

Ранее эксперты назвали вакансии февраля с самой высокой зарплатой в Барнауле. Так, выше остальных работодатели ценят услуги руководителей, IT-специалистов, водителей и ряда других работников.

Взято отсюда