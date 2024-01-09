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Барнаульцы рассказали, хватило ли им долгих новогодних выходных

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Сегодня – первый рабочий день после самых длинных выходных в году. По мнению психологов, после затяжных праздников многие начинают испытывать апатию и уныние. Но есть и те, кто ждет выхода на работу

Съемочная группа телеканала “Толк” узнала, как барнаульцы отнеслись к выходу на работу после длительных новогодних выходных и хотели бы они продлить выходные.

Вот что на это говорят горожане:

– Еще бы неделечку. Все хорошо было бы тогда.

– Мне хватило с избытком, я считаю, что многовато.

– А я так считаю, что и многовато. Даже муж устал, говорит, ну, на работу надо, пора. Заскучали, да.

– Более чем. Даже по работе заскучали.

– Ну, смотря, как запланируешь. Что-то успели, что-то не успели.

– Увеличивать – точно не надо. Я думаю, кому надо, всем хватает.

– Конечно, хватило.

– Погода замечательная, люди у нас замечательные, праздники замечательные. Хорошо отдохнул.

– Уже надо как-то немножко войти в рабочее русло, потом опять чтобы захотелось отдохнуть.

– Высыпаться, самое главное, – высыпаться нужно.

Взято отсюда

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