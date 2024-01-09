Сегодня – первый рабочий день после самых длинных выходных в году. По мнению психологов, после затяжных праздников многие начинают испытывать апатию и уныние. Но есть и те, кто ждет выхода на работу
Съемочная группа телеканала “Толк” узнала, как барнаульцы отнеслись к выходу на работу после длительных новогодних выходных и хотели бы они продлить выходные.
Вот что на это говорят горожане:
– Еще бы неделечку. Все хорошо было бы тогда.
– Мне хватило с избытком, я считаю, что многовато.
– А я так считаю, что и многовато. Даже муж устал, говорит, ну, на работу надо, пора. Заскучали, да.
– Более чем. Даже по работе заскучали.
– Ну, смотря, как запланируешь. Что-то успели, что-то не успели.
– Увеличивать – точно не надо. Я думаю, кому надо, всем хватает.
– Конечно, хватило.
– Погода замечательная, люди у нас замечательные, праздники замечательные. Хорошо отдохнул.
– Уже надо как-то немножко войти в рабочее русло, потом опять чтобы захотелось отдохнуть.
– Высыпаться, самое главное, – высыпаться нужно.
Взято отсюда