Сегодня – первый рабочий день после самых длинных выходных в году. По мнению психологов, после затяжных праздников многие начинают испытывать апатию и уныние. Но есть и те, кто ждет выхода на работу

Съемочная группа телеканала “Толк” узнала, как барнаульцы отнеслись к выходу на работу после длительных новогодних выходных и хотели бы они продлить выходные.

Вот что на это говорят горожане:

– Еще бы неделечку. Все хорошо было бы тогда. – Мне хватило с избытком, я считаю, что многовато. – А я так считаю, что и многовато. Даже муж устал, говорит, ну, на работу надо, пора. Заскучали, да. – Более чем. Даже по работе заскучали. – Ну, смотря, как запланируешь. Что-то успели, что-то не успели. – Увеличивать – точно не надо. Я думаю, кому надо, всем хватает. – Конечно, хватило. – Погода замечательная, люди у нас замечательные, праздники замечательные. Хорошо отдохнул. – Уже надо как-то немножко войти в рабочее русло, потом опять чтобы захотелось отдохнуть. – Высыпаться, самое главное, – высыпаться нужно.

Взято отсюда