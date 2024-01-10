Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаульцы рассказали, как относятся к появлению полок с бесплатными товарами

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Соответствующий законопроект 10 января внесли на рассмотрение в Госдуму. Накормить нераспроданными товарами, по данным Росстата, можно 30 млн россиян

В российских магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами для пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан. Предполагается, что на своеобразных “полках добра” станут размещать нераспроданные товары, которые по закону производитель обязан уничтожить.

“У нас бабушки, дедушки – пенсии небольшие у некоторых. Думаю, что это будет очень и очень большая помощь”, – отметил местный житель.

Другие же предположили, что из-за такой меры могут урезать какие-то другие социальные льготы из бюджета.

“Так же, как компенсация проезда, магазинам это будет компенсироваться, скорее всего, за счёт бюджета. А бюджет у нас не резиновый”, – заявила горожанка.

Один из местных жителей указал, что нужно определить статус нуждающихся. Такими, по его словам, должны стать люди, которые остались каким-то образом без поддержки государства и близких.

“Я бы поучаствовала – 100%. Конечно, будет контроль со стороны и самих производителей, и самих, кто это делает, инициаторов, чтобы не просроченные были продукты, были в хорошем состоянии вещи, и так далее. То есть, я думаю, это все организованно будет и на совести людей”, – поделилась жительница Барнаула.

Другие же отметили, что может возникнуть проблема с тем, что продукты будут брать люди, которые вовсе в них не нуждаются. Но нашлись и те, кто заявил, что богатые люди не станут брать товары, которые бесплатно лежат в магазинах.

“Я знаю точно, что такие полки сейчас существуют в таких магазинах, где “уценка”, так скажем. И тот же творог, например, на сырники, почему бы не взять и мне? Например. Хотя я не нуждающийся”, – добавил барнаулец.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix