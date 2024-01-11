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Барнаульцы рассказали, какую пенсию они мечтают получать

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Барнаульцы рассказали, какую пенсию они мечтают получать

Деньги Фото: Виталий Барабаш

В Соцфонде РФ отметили, что в ноябре 2023 года средний размер по стране составил 20,3 тысяч рублей. При этом сами россияне мечтают о выплатах почти в 2,5 раза больше – 47,6 тысяч рублей

Жители Барнаула хотели бы ежемесячно получать на пенсии 45,2 тысяч рублей. Об этом стало известно из опроса SuperJob.

Так, с апреля прошлого года пенсионные ожидания горожан выросли почти на 1 тысячу рублей – тогда местные жители заявляли о сумме в 44,5 тысячи рублей. Еще годом ранее в апреле 2022 года желаемой для барнаульцев суммой было 43,6 тысячи рублей.

В 2021 году опрошенные говорили о 40,2 тысячах рублей, а в 2020 и 2019 годах – о 37 тысячах и 36,8 тысячах рублей соответственно.

В целом же запросы среднего россиянина с апреля 2023 года выросли на 600 рублей, а за год на 1,2 тысячи рублей, достигнув 47,6 тысячи рублей. Мужчины мечтают о пенсии в 48,7 тысяч рублей, а женщины – в 46,7 тысяч рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше их требования.

Самые большие пенсионные притязания у жителей Москвы и Санкт-Петербурга – 51,5 тысяч и 49 тысяч рублей соответственно. На третьем месте с суммой в 48,9 тысяч рублей оказалась Тюмень. В пятерку городов с высокими запросами также вошли Владивосток (48,6 тысяч рублей), а также Челябинск и Хабаровск (по 48,3 тысяч рублей).

Напомним, что с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5%. Кроме того, на 18,5% в стране также подняли МРОТ.

Взято отсюда

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