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Барнаульцы с ограниченными возможностями здоровья отправятся в 20 походов по культурным местам города

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Барнаульцы с ограниченными возможностями здоровья отправятся в 20 походов по культурным местам города

Общение с друзьями, походы в кино, интересные хобби, участие в значимых событиях, поездки на природу – все это для нас обыденно и само собой разумеется, но для людей с ограниченными возможностями – это за гранью возможностей.

Команда Алтайской краевой общественной организацией социальной поддержки “Синерджи” восемь лет наполняет жизнь взрослым людям с ментальными особенностями привычными для нас вещами.

В этом году они организуют 20 походов в культурные места города Барнаула для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей по проекту «Культурный ход».

Фото: предоставлено БФ "Синерджи"

В феврале и в марте для участников проекта запишут лекции по этикету в театре, кино, библиотеке, музее и общественном месте, а с апреля начнутся культурные походы.

– Особенность нашего проекта заключается в том, что после каждого культурного хода будет организована встреча для рефлексии. Для проработки полученного эмоционального опыта. На такие встречи будем приглашать актеров или режиссёров культурного мероприятия для более глубокой рефлексии. На каждой встрече будет организована трансляция в социальные сети. Любой желающий сможет присоединиться к эфиру.

Проект завершится в декабре большим мероприятием для всех участников с подведением итогов.

Проект «Культурный ход» стал победителем первого конкурса 2024 года Фонда президентских грантов. Реализуется при поддержке Алтайского государственного института культуры и краевого колледжа культуры и искусств, а также ООО «Креатиff».

Взято отсюда.

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