Публичные наблюдения Фото: vk.com/astrobarnaul22

В течение двух дней публичные наблюдения пройдут в центре краевой столицы. Посмотреть на астрономические объекты могут все желающие

В Барнауле 18 и 19 октября на площади Сахарова рядом с театром драмы пройдут астрономические наблюдения за Сатурном и Юпитером, сообщает “Наблюдательный Барнаул”.

Понаблюдать за планетами можно будет с 19.30 до 20.30. Мероприятие бесплатное.

Однако наблюдения состоятся только в ясную погоду. Предварительно по прогнозу, небо будет чистым. Барнаульцев просят одеваться теплее.

Ранее Фотограф заснял Юпитер и туманность Пакман в небе над Новосибирской областью.

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горняк

горняк локтевский