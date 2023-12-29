Рождественская служба Фото: Олег Укладов

Общественный электротранспорт будет ходить ночью от Покровского и Александро – Невского соборов по специальным маршрутам

Жители Барнаула после ночной рождественской службы смогут уехать домой на городском электротранспорте, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

от Покровского кафедрального Собора в 1.30:

– по маршруту: Покровский Собор – ул.Анатолия – проспект Красноармейский -пл.Свободы – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина – ул.Северо-Западная – Депо №1 (пр-кт Коммунаров, д.128);

– по маршруту: Покровский Собор – ул.Анатолия – проспект Красноармейский – станция пл.Свободы – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст.Докучаево.

от Александро-Невского собора в 1.30:

– по маршруту №9: Александро-Невский Собор – ул.Антона Петрова -ул.Северо-Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – ул.Малахова – ул.Антона Петрова -ул.Попова – ст.Докучаево;

– по маршруту №8: Александро-Невский Собор – ул.Антона Петрова – ул.Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – ул.Северо-Западная – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст.Докучаево.

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