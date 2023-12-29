Барнаульцы стали чаще заказывать тематические торты на Новый год

2024 год пройдет под знаком Зеленого Дракона, а он большой лакомка. Так что без десертов на новогоднем столе не обойтись. Они не должны быть сложными.

Источник фото: Катунь 24

Главное требование хозяина наступающего года, чтобы было вкусно и красиво.

Уместными на праздничном столе будут торты и рулеты в виде новогодних символов: снеговика, елки, Деда Мороза, снежинок. Кондитер Ольга поделилась с нами, какие десерты заказывают в этом году.

«Последнее время мы возвращаемся к классике — наполеон, медовик, вот такие классические десерты. Если несколько лет назад заказывали муссовые торты, четвертинки очень популярны были, то сейчас мы уходим к классике», — говорит кондитер Ольга Паутова.

Как отметила кондитер, в этом году чаще заказывают десерты именно на новогоднюю ночь. Если ранее сладости покупали в преддверии праздника для коллег и близких в подарок, то сейчас все хотят вкусный и красивый десерт на свой новогодний стол.

«Многие мне говорят о том, что они любят встать 1 января, налить себе чашечку кофе и съесть кусочек вкусного торта», — отмечает кондитер.

Необычным украшением праздничного стола может стать новогоднее кольцо. Он понравится и детям и взрослым, ведь напоминает вкус детства. В основе медовые коржи и сливочный крем. Его с легкостью можно приготовить самостоятельно дома.

«Рецепт на самом деле очень простой, это медовое тесто, которое каждая хозяйка хоть раз в жизни готовила, и сливочный крем. Три ингредиента всего в составе, и можно легко повторить дома», — подчеркнула Ольга Паутова.

Взято отсюда.

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