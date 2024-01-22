Шоу "Гость у порога" Фото: кадр выпуска, guest.friday.ru

Смысл заключается в том, чтобы ходить друг другу в гости и оценивать мастерство, подачу еды и гостеприимство хозяина. Выпуск вышел в эфир на телеканале “Пятница”

Барнаульцы стали героями нового выпуска шоу “Гость у порога” на телеканале “Пятница”. Видео опубликовано на сайте канала.

Участвовали в съемках шеф-повар Алексей Шефер, художница Яна Доня, предприниматель Анука Меликишвили и студентка Арина Бычкова.

“Мы побываем в гостях у жителей Барнаула. Шеф-повар Алексей представит алтайскую кухню в современной интерпретации. Художница Яна подготовит творческий ужин. Предприниматель Анука накормит блюдами грузинской кухни. А студентка Арина угостит блюдами с алтайским медом”, – говорится в анонсе.

Денежный приз и тарелку победителя в итоге вручили Ануке Меликишвили, которая набрала больше всего баллов.

Кстати, ранее Алексей Шефер презентовал свои блюда на популярном шоу “Битва шефов”.

Взято отсюда