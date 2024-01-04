Барнаульцы в новогодние выходные выходят на лыжные пробежки

С каждым годом все больше барнаульцев выбирают активный отдых в праздничные январские дни. Так руководители госорганов вышли на лыжную пробежку вместе со своими семьями.

Источник фото: Катунь 24

«Вчера все парковки вокруг базы были забиты полностью. Первого были где-то на половину. Я вот катаюсь с 30 числа каждый день здесь и даже не удивляюсь уже этому. Это если взять 30 лет назад: можно встретить одного человека, как какого-то ненормального. А сейчас все идут на лыжи. Все поняли, что здоровье надо укреплять, а не потом таблетки брать и лечиться в больницах», — говорит председатель совета Федерации лыжных гонок Алтайского края Борис Глумов.

В их числе министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов. Бронзовый призёр Олимпийских игр пришёл вместе с женой Кристиной и старшими сыновьями – Святославом и Всеволодом.

«2024 год объявлен годом семьи. Мы как спортивное ведомство, как отрасль, ответственная за спорт, принимаем государственную политику и стараемся, чтобы все наши семьи занимались спортом. Это и дети, и родители, и бабушки, дедушки», — сказал Иван Нифонтов.

Добавим, в ближайшее время Алтайский край ждут два массовых спортивных праздника. С 10 по 11 февраля пройдет Лыжня России. С 16 по 18 – Зимняя олимпиада сельских спортсменов Алтая в Павловске.

Взято отсюда.

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