Жители краевой столицы от души повеселились на проводах зимы, а вкус празднику придали напитки Барнаульского пивоваренного завода

В парках Барнаула масштабно с развлекательными программами для детей и взрослых отметили Масленицу. Участие в проводах зимы принял и один из ведущих производителей Алтайского края – Барнаульский пивоваренный завод. Горожан зарядили не только хорошим настроением, но и разнообразной продукцией от предприятия.

На нескольких площадках собрались тысячи людей. Наиболее привлекательными точками для барнаульцев стали парки “Лесная сказка” и “Изумрудный”. Гости праздника были в прекрасном настроении, с удовольствием участвовали в народных забавах, состязались в ловкости и перетягивании каната.

Свои конкурсы подготовил и Барнаульский пивзавод. Кстати, призы получили все без исключения – им вручили упаковки тонизирующего “АйЧая” всей вкусовой линейки. Как заметили барнаульцы, напиток обладает насыщенным вкусом и подойдет даже худеющим.

“Мне очень нравится. Здесь мало калорий, это очень полезно особенно для нас, худеющих на диете. Отличный вкус – насыщенный, нам нравится”, – поделились впечатлениями горожане.

В праздничную атмосферу Масленицы, за которую отвечали народные коллективы города, БПЗ внес и свою лепту: проводились веселые опросы, а собеседников не оставляли без презентов. Для самых маленьких приготовили “АйЧай”-боулинг и тоже наградили призами.

Завершился праздник по традиции сожжением чучела, а напитки Барнаульского пивоваренного завода получили высокие оценки от жителей города за яркий и гармоничный вкус.

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Рекламодатель: ОАО “Барнаульский Пивоваренный завод”, ИНН 2222010839

Взято отсюда