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Барнаульцы вытолкнули пожарную машину, которая застряла по пути на вызов

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Барнаульцы вытолкнули пожарную машину, которая застряла по пути на вызов

Фото: кадр видео t.me/go_barnaul_telegram

Пожарные ехали тушить дом, но автомобиль не смог с первого раза покорить трамвайный переезд. На помощь, как пишут в соцсетях, пришли очевидцы

В Барнауле спешившая на вызов пожарная машина застряла на трамвайном переезде, пишет Telegram-канал Go_Barnaul .

Неравнодушные горожане помогли сотрудникам МЧС вытолкать автомобиль с рельсов.

Предположительно, расчеты спешили на серьезный пожар в частном секторе в районе пересечения улиц Антона Петрова и Северо-Западной.

Взято отсюда.

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