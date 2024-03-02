В 2023 году товарооборот составлял 140,5 млн рублей, что выше показателя 2022 года на 5 млн рублей или 3,7%, уточнили в мэрии

2 марта в Барнауле начался сезон весенних продовольственных ярмарок. Товарооборот первой из них составил около 7 млн рублей, сообщили в администрации города.

“Эта ярмарка первая в весеннем периоде, всего в текущем году запланировано проведение 19 ярмарок. Сегодня ярмарка проходила по шести адресам, всего было организовано более 130 торговых точек; свою продукцию горожанам предлагали более 60 сельхозяйственных и около 100 товаропроизводителей”, – рассказала глава комитета по развитию предпринимательства Наталья Кротова.

Торговые площадки сегодня посетило примерно 7 тысяч барнаульцев. Наибольшим спросом у покупателей как обычно пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчености, овощи и фрукты.

По результатам проводимого мониторинга цены на продовольственных ярмарках в Барнауле в среднем ниже на 20,55%, чем в торговых сетях, и на 22,85%, чем на рынках города.

Следующая продуктовая ярмарка пройдет 23 марта.

Взято отсюда