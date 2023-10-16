Продовольственная ярмарка Фото: Пресс-центр городской администрации

Цены на продуктовых ярмарках значительно ниже, чем в супермаркетах. Это достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий

В Барнауле 14 октября на шести площадках прошли продовольственные ярмарки. Всего в этот день барнаульцы купили продуктов на 10,5 млн рублей, сообщает пресс-центр городской администрации.

Наибольшим спросом у покупателей на ярмарках традиционно пользуются: овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчёности.

Следующая ярмарка запланирована на 21 октября в пригородной зоне: (Научный городок, Новосиликатный, Лебяжье, Затон), и на территории города (Железнодорожный район – сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский), Октябрьский район – ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).

Отметим, что с начала года в городе организовали 16 продовольственных ярмарок на 11 площадках, объем продаж составил 119,4 млн рублей.

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