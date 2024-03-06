Таблетки Фото: pixabay.com

По словам горожан, цены на таблетки и микстуры постоянно растут и даже лечение простой ОРВИ может ударить по карману. Из-за этого им приходится искать лекарства подешевле

Жители Барнаула поделились, что стали больше тратиться на покупку необходимых лекарств, сообщает “Вести Алтай”.

Так, средний чек на препараты для лечения обычной ОРВИ, в который входят жаропонижающее, противовирусное, сироп от кашля, капли в нос и витамины, начинается от 1,5 тысяч рублей.

При этом, по словам провизора и преподавателя медуниверситета Софии Нурзай, сумма получается значительно больше, если у больного развивается осложнение.

Покупатели стараются сэкономить и часто просят препараты подешевле, например аналоги прописанных врачом лекарств, которые стоят меньше оригинала. Кто-то же в аптеки приходит уже посмотрев примерную цену медикамента, иначе в некоторых точках его можно купить втридорога. Другие же предпочитают делать покупки в интернет-аптеках.

Власти же могут регулировать цены только на жизненно необходимые и важнейшие препараты. Цены на все остальные медикаменты определяют производители, которые утверждают, что сырье сейчас дорожает.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае возник дефицит жизненно важного препарата. Местный минздрав запросил помощь у производителя, который согласился поставить таблетки

Взято отсюда