Это атмосферное явление уже не первый раз наблюдают за эту зиму. Ранее горожане уже выкладывали завораживающие фотографии в соцсети

Жители Барнаула ночью 28 февраля сделали кадры светящихся столбов, которые можно увидеть при определенных атмосферных условиях. Снимками поделились с “Толком” очевидцы.

На кадрах видно, как большое количество лучей разного цвета тянутся от земли в небо.

Отметим, что это визуальное атмосферное явление, которое появляется в холодную погоду. Свет отражается на гранях ледяных кристалликов, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Столбы могут быть разукрашены в разные цвета и появляться в небе сразу по несколько штук.

Ранее жители Алтайского края сняли завораживающее лунное гало.

Взято отсюда