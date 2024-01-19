Снижения стоимости яйца, которое многие связывали с наполнением рынка импортом, так и не случилось. Поэтому людям приходится “плакать”, но брать

Цена на куриное яйцо не падает. Сегодня в Барнауле в различных торговых сетях можно купить десяток яиц по цене от 130 до 180 рублей.

Многие барнаульцы в таких условиях снижают потребление яиц и стараются экономить на этой категории.

Сегодня на различных торговых площадках можно приобрести десяток яиц категории С0 в среднем от 130 до 160 рублей. В более крупных торговых сетях можно купить и по цене за 110 рублей/десяток. В некрупных магазинах за такую цену удастся взять только категорию С2. А средний ценник за 1 килограмм курицы – 220 рублей.

Напомним, минсельхоз страны обещал снижение цен на яйца сразу после Нового года за счет импортных поставок из Турции, Азербайджана и Ирана. Но в Алтайском крае еще никто не видел зарубежных яиц.

“Везут в европейскую часть Москву, Санкт-Петербург, то есть там самые высокие цены и больше всего потребителей, поэтому туда и везут. Там транспортные расходы меньше. А к нам не везут, потому что далеко, дорого и возможно еще не хватает”, – говорит экономист Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Кстати, некоторые россияне высказывали мнение, что вкус у импортных яиц – специфический, не такой, как у привычных местных.

Отменить пошлину на ввоз импортных яиц, одно из решений “яичной проблемы”. Есть еще способ – это собственное производство. Однако его в России, говорят эксперты, по сути, нет. Причем давно, с 90-х годов. А с падением курса рубля зарубежные корма и оборудование стали слишком дорогими для отечественных производителей, что повлияло на конечную цену продукта.

Специалисты подчеркивают: дефицита яиц нет и не прогнозируют значительного снижения цены.

“Есть один фактор, который настраивает на положительный лад. Это внимание со стороны главного лица, у которого выборы. Но после них, все равно все вернется на круги своя, и неизвестно еще, на какую величину”, – говорит экономист.

Не исключено, что более весомую наценку делают сами торговые сети.

“На мой взгляд, должна быть определенно фиксированная наценка в торговых сетях на жизненно важные продукты. Потому что у нас зачастую торговые сети являются в первую очередь разгонной ступенью для роста цен, потому что наценки по отдельным товарам могут достигать и 40, и 50, и 60% именно в торговой сети”, – говорит председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.

А пока барнаульцы вынуждены искать, где яйца подешевле, шок от таких цен не прекращается.

Взято отсюда