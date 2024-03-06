Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

По словам мужчины, он знает о нуждах бойцов из собственного опыта, так как имеет за плечами год срочной службы и три года по контракту

Строитель из Барнаула Илья Сяглов изготавливает туристические печи и буржуйки для бойцов в зоне СВО, пишет RT.

По словам Сяглова, он посвящает свое дело без вести пропавшему на спецоперации двоюродному брату. Его мобилизовали осенью 2022 года.

“В июне прошлого года брат прилетел в отпуск. Мы увиделись в аэропорту, долго с ним разговаривали. Это была наша последняя встреча. Потом мне сообщили, что он пропал без вести после выхода на боевое задание… Мы все надеемся, что он жив”, – говорит Сяглов.

Мужчина уже передал на фронт порядка 20 конструкций. Ему помогают друзья и даже восьмилетний сын. Одну печку, рассказывает строитель, можно изготовить за один-два вечера. Для работы нужны “сварка, болгарка, рулетка, карандаш, фантазия, смекалка” и желание.

Сейчас барнаулец работает над созданием станка для нарезки лент, из которых потом можно плести маскировочные сети.

Сотрудники алтайского МЧС тоже делают для бойцов СВО печки. Для этого спасатели используют старые газовые баллоны.

Взято отсюда