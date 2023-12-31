Барнаулец исполнил свою давнюю мечту – встретить Новый год в поезде

Для жителя Барнаула Иван Астахов воплощение этой задумки стало отправной точкой интересной и романтической истории.

Плацкарт, елка, лимонад

– Железными дорогами я увлекаюсь лет с трех. Тогда мама меня впервые повезла в Москву на обследование к столичным кардиологам, – рассказывает Иван Астахов. – Она читала мне в дороге сказку Джанни Родари «Приключения голубой стрелы», и я представлял себе голубую электричку. Потом мне купили такую игрушку. Главным мотивом потерпеть манипуляции стоматолога было обещание после приема пойти смотреть на поезда.

Новогоднюю свою мечту услышать бой курантов под стук колес Иван превратил в план. Он внимательно изучал маршруты поездов, идущих через Барнаул в последние дни декабря. В 2018 году все сошлось: удачное расписание поезда «Барнаул – Абакан», появление друзей в Абакане.

– Я сел в поезд в три часа дня 31 декабря, прибыть на конечную станцию должен был в семь утра 1 января уже следующего года, – вспоминает свой вояж наш герой. – К встрече Нового года в дороге, конечно, подготовился. Взял с собой гитару, веточку елки, гирлянду на батарейках (это сейчас они есть везде, а тогда пришлось поискать), бенгальские огни и бутылку лимонада (спиртного не употребляю в принципе). В 23.30 поезд остановился в Междуреченске, стоянка 35 минут. Я нарядил свою елочку в гирлянду, вышел на перрон, зажег бенгальский огонек, откупорил лимонад и с таким восторгом и ощущением исполненной мечты под бой курантов на смартфоне встретил новый 2019 год! Город салютовал, и казалось, что мне. Это было так здорово.

С Иваном в одном купе плацкарта ехали мама с дочкой. Он сыграл им на гитаре несколько песен, вместе отметили Новый год лимонадом. Ивану его мама собрала в дорогу мини-набор праздничной снеди. Так что и новогоднее застолье тоже случилось.

Жить интересно

Это было далеко не первое самостоятельное железнодорожное путешествие Ивана Астахова. В самую первую дальнюю поездку, в Москву, его благословила мама.

– Это был 2011 год, – вспоминает Наталья Астахова. – Ивану исполнилось тогда 20 лет. У него врожденный сочетанный (из трех) порок сердца, есть инвалидность. Когда я его родила, врачи сказали: «Неудачный ребенок у вас получился. Родите потом другого». Эти жестокие слова побудили меня доказать всему миру, что мой сын – не просто удачный, а самый замечательный. Нам встретился очень хороший кардиолог Татьяна Рождественская, которая стала Ивану очень близким человеком, а нашей семье – другом. Но и она, когда Ване исполнилось 16 лет, призналась: «Я думала, что он дотянет максимум до 12 лет». Сегодня ему 32 года. У него высшее педагогическое образование, он долгое время работал в Комплексном центре, обучая пожилых людей компьютерной грамотности, вел занятия в школе музыкальной терапии, он волонтер, музыкант, участник плейбек театра «Анапаит», он счастливо женат, работает. Это он-то он неудачный?

Иван Астахов – фанат американской рок-группы Linkin Park. 24 июня 2011 года этот коллектив давал единственный концерт в Москве. И парню круто повезло – ему достался билет на этот концерт. Очень хотелось туда попасть. Один он так далеко еще не ездил.

– Я подумала тогда, что сыну пора взрослеть. Кто знает, сколько ему той жизни отведено, пусть он получает впечатления, которые будут помогать ему радоваться каждому мгновению, – рассказывает Наталья Ивановна. – И собрала его в дорогу. Мы были на связи, я понимала, где он, как себя чувствует, все ли с ним в порядке. Это было своего рода боевое крещение, с тех пор он уже много раз ездил в Москву и в другие города на концерты любимых групп, к друзьям. Он полностью самостоятелен и самодостаточен.

– Новый год в поезде задал линию всего наступившего 2019 года. Я тогда загадал желание продолжать путешествовать, быть открытым всему, что для меня готовит этот год. И оно сбылось. В июне я отправился в самую интересную поездку, которую тоже давно придумал, но ждал удобного момента, – рассказывает Иван Астахов. – В электричкинг я поехал не один, а с будущей женой. Саша тогда только окончила школу, сдала ЕГЭ, впереди был выпускной бал. Она из Новосибирска. Познакомились мы заочно. Я музицировал, приезжал с концертами в ее город. Она, как потом выяснилось, была моей фанаткой, подписалась на мою страничку. Стали общаться. Потом встретились, завязались теплые отношения, но далеко в будущее еще не заглядывали. Я пригласил ее поехать со мной на пригородных поездах до Москвы на концерт британской рок-группы Muse. У меня была льгота по здоровью, у нее – школьная. Она согласилась. Та поездка показала, на что мы готовы друг для друга. Через два года, когда Саша уже училась в Барнауле, мы поженились.

Мечта поехать на этот концерт для Ивана тоже была новогодней – анонс июньского выступления выставили в конце 2018 года. Мама снова обернулась в Фею и подарила билет. Средства на дорогу себе и своей девушке парень заработал сам.

Ребята ехали целую неделю, добирались до Москвы с двадцатью пересадками. Увидели половину России не только из окон электричек, но и на прогулках по городам на пути следования, между рейсами. «Особенно нам понравился город Ишим в Тюменской области. Небольшой, уютный. Там памятник Коньку-горбунку Ершова стоит. Мы погуляли по его широким старинным улицам», – вспоминает Иван.

Путешественник скрупулезно рассчитал с помощью интернет-сервиса весь маршрут. Один экземпляр с расписанием электричек оставил маме, чтобы она понимала, где находятся ее дети (Сашу она приняла сразу и всем сердцем как свою дочь). Все неудобства сидячего пути с ночевками на вокзалах, ожиданиями поездов и «путевым» питанием только сплотили пару. Теперь они мечтают об электричкинге на восток страны. «Трудность в том, что там не везде ходят пригородные поезда, придется чередовать их с поездами дальнего следования. Но это даже интереснее. Путешествия по родной стране – огромный заряд эмоций и впечатлений», – считает мой собеседник.

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Взято отсюда.

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