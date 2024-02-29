Тюрьма. Наручники Фото: pixabay.com

Мужчине не понравилось, как с ним обошлась супруга брата, и решил “проучить” ее. Женщине удалось выжить благодаря своевременной помощи медиков

58-летний житель Барнаула получил срок за покушение на убийство жены брата, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как стало известно, в апреле 2023 года пьяный мужчина пришел домой к брату и стал стучать в дверь молотком. В этот момент дома находилась лишь супруга брата с маленьким внуком. Она попросила родственника не шуметь, чтобы не напугать ребенка.

Женщина попыталась вытолкнуть родственника на улицу, однако ему не понравилось такое отношение, и мужчина избил родственницу молотком. После этого он ушел из дома. Пострадавшей успели оказать медицинскую помощь.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 19-летнему барнаульцу предъявили обвинение в убийстве друга.

Взято отсюда