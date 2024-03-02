Барнаулец, который в автобусе угрожал школьнику ножом, отправился в колонию

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Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Сейчас он снова получил срок и поехал в колонию строгого режима

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Барнаула, который летом 2023 года начал размахивать ножом в маршрутке, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В тот день барнаулец в состоянии алкогольного опьянения ехал в автобусе и в какой-то момент начал нецензурно выражаться в адрес 16-летнего подростка. Затем вынул нож и угрожал расправой.

“На одной из остановок в маршрутку зашли двое пьяных мужчин и начали прогонять моих одноклассниц с мест. Потом один решил вытереть руки об меня, я сделал ему замечание, после чего и начался конфликт“, – рассказывал подросток.

После того как юноша вышел на ближайшей остановке, буйный пассажир бросился за ним. Избежать трагедии удалось благодаря тому, что парень успел уйти.

Суд приговорил дебошира к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Барнауле на улице Попова произошел конфликт между кондуктором трамвая и пассажиром.

Взято отсюда.

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