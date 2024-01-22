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Барнаулец лишился 109 тысяч рублей, желая приобрести подержанную «Тойоту»

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Барнаулец лишился 109 тысяч рублей, желая приобрести подержанную «Тойоту»

Мужчина стал жертвой мошенников.

Источник фото: unsplash.com

Житель Индустриального района Барнаула обратился с заявлением в полицию. По его словам, в результате злоупотребления доверием неизвестные похитили у него денежные средства в размере 109 тысяч рублей.

Как рассказали в Telegram-канале полиции Алтайского края, потерпевший увидел на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже автомобиля «Тойота-Королла» за 150 тысяч рублей. Он связался с продавцом и задал ему несколько интересующих вопросов, после чего узнал о необходимости внести предоплату в размере 25 тысяч рублей.

В дальнейшем под различными предлогами продавец несколько раз просил перечислить ему деньги. Так, заявитель перевёл 109 тысяч рублей. Объявление о продаже машины пропало с сайта, а автор объявления перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

Полицейские возбудили по факту мошенничества уголовное дело.

Взято отсюда.

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