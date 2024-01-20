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Барнаулец лишился более 100 тысяч рублей, пытаясь купить авто по заманчивой цене

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Барнаулец лишился более 100 тысяч рублей, пытаясь купить авто по заманчивой цене

Деньги. Монеты. Сбережения Фото: unsplash.com

Мужчина, ни о чем не подозревая, переводил средства “продавцам”. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию

Житель Барнаула потерял более 100 тысяч рублей при попытке купить автомобиль через Интернет, сообщает ГУ МВД по краю.

31-летний мужчина рассказал, что увидел на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже автомобиля Toyota Corolla за 150 тысяч рублей.

Тогда горожанин связался с продавцом, задал ему несколько интересующих вопросов по документации и эксплуатации транспортного средства. “Собственник” попросил внести предоплату в размере 25 тысяч рублей. Далее под различными предлогами продавец несколько раз просил перечислить ему денежные средства, что тот и сделал.

Всего пострадавший перевел неизвестным 109 тысяч рублей. После этого объявление на сайте было удалено, а “продавец” перестал выходить на связь.

Барнаулец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края продолжают отдавать мошенникам миллионы рублей

Взято отсюда

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