Деньги. Монеты. Сбережения Фото: unsplash.com
Мужчина, ни о чем не подозревая, переводил средства “продавцам”. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию
Житель Барнаула потерял более 100 тысяч рублей при попытке купить автомобиль через Интернет, сообщает ГУ МВД по краю.
31-летний мужчина рассказал, что увидел на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже автомобиля Toyota Corolla за 150 тысяч рублей.
Тогда горожанин связался с продавцом, задал ему несколько интересующих вопросов по документации и эксплуатации транспортного средства. “Собственник” попросил внести предоплату в размере 25 тысяч рублей. Далее под различными предлогами продавец несколько раз просил перечислить ему денежные средства, что тот и сделал.
Всего пострадавший перевел неизвестным 109 тысяч рублей. После этого объявление на сайте было удалено, а “продавец” перестал выходить на связь.
Барнаулец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края продолжают отдавать мошенникам миллионы рублей
Взято отсюда