Барнаулец отсудил у ТРЦ Galaxy деньги за ущерб от ворот на парковке
Парковка Фото: unsplash.com
Через суд мужчине удалось получить возмещение ущерба в сумме чуть более 16 тысяч рублей и расходы за проведение экспертизы
Автомобиль жителя Барнаула зажало воротами на паркинге в ТРЦ Galaxy, но добровольно представители торгового центра возмещать ущерб не захотели, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Заезжая на платный подземный паркинг автовладелец остановился, чтобы впереди стоящая машина проехала через шлагбаум. В этот момент секционные ворота начали закрываться и зажали автомобиль.
️Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал и заявил, что ворота в момент инцидента были исправны, а виноват истец — заезжая на парковку, он не убедился, что проезд свободен.
️Суд назначил судебную автотовароведческую экспертизу для определения стоимости ремонта. Согласно экспертному заключению она составила около 16 тысяч рублей. С ответчика взыскали эту сумму, а также расходы на проведение судебной экспертизы 5,6 тысячи рублей.
Ранее в Алтайском крае женщина отсудила 1,7 млн рублей за упавшую на машину березу.
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