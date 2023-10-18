Парковка Фото: unsplash.com

Через суд мужчине удалось получить возмещение ущерба в сумме чуть более 16 тысяч рублей и расходы за проведение экспертизы

Автомобиль жителя Барнаула зажало воротами на паркинге в ТРЦ Galaxy, но добровольно представители торгового центра возмещать ущерб не захотели, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Заезжая на платный подземный паркинг автовладелец остановился, чтобы впереди стоящая машина проехала через шлагбаум. В этот момент секционные ворота начали закрываться и зажали автомобиль.

️Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал и заявил, что ворота в момент инцидента были исправны, а виноват истец — заезжая на парковку, он не убедился, что проезд свободен.

️Суд назначил судебную автотовароведческую экспертизу для определения стоимости ремонта. Согласно экспертному заключению она составила около 16 тысяч рублей. С ответчика взыскали эту сумму, а также расходы на проведение судебной экспертизы 5,6 тысячи рублей.

Ранее в Алтайском крае женщина отсудила 1,7 млн рублей за упавшую на машину березу.

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