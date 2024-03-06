Барнаулец пытался продать краснокнижных птиц за 11 млн рублей — его задержали на границе (фото)

Трех фигурантов дела о контрабанде будут судить по уголовным статьям

6 марта 2024, 19:3049Написать комментарий

Три контрабандиста пытались продать за границей диких краснокнижных птиц за 11 миллионов рублей — на границе их задержали алтайские силовики. Фигурантов дела будут судить по двум уголовным статьям, сообщает пресс-служба следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что на преступление молодых людей подтолкнул товарищ, гражданин иностранного государства. Молодой человек, зная, что в России кречеты внесены в красную книгу, предложил продать диких птиц в странах, где их используют для соколиной охоты. В свою криминальную схему он втянул 50-летнего москвича и знакомого из Барнаула.

— В декабре 2022 года барнаулец договорился с проживающим в Камчатском крае мужчиной о поставке пяти выросших в дикой природе и выловленных им кречетов стоимостью более 11 миллиона рублей. Однако довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, они были задержаны оперативными сотрудниками. В последующем кречетов передали экологам и после реабилитации птицы выпущены в естественную среду обитания, — рассказала старший помощник алтайского СК Людмила Рязанцева.

В отношении барнаульца в следкоме создали отдельное делопроизводство — мужчина пытался скрыться от сотрудников ведомства. На имущество обвиняемых суммой 85 тысяч долларов наложили арест. Уголовное дело передано в суд.

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Взято Источник

06.03.2024