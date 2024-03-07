Барнаулец рассказал о своей миссии санинструктора в зоне СВО

Сослуживцы называют его Моисеич, до службы по контракту работал строителем.

В свободное время много читал, но теперь к книжному шкафу сложно подойти, так как вся комната представляет, как будто армейский магазин. Защитные шлем, бронежилет, наплечники, наколенники, жгуты, медикаменты – всё, что необходимо в зоне боевых действий. Туда Моисеич ушёл в 2022 году. Долго сомневался, правильно ли поступает? Прошёл обучение в центре военной подготовки «Рокот-Барнаул», где было восемь часов занятий по тактической медицине. Но представить себе не мог, что по прибытии на место придётся стать именно медиком. Его определили в штурмовой батальон. Здесь он – единственный медик, ходит в атаки, спасает жизни. Чтобы добраться до раненного бойца, порой приходилось преодолеть километры пути. На счету военного медика 200 спасённых жизней. Был ранен. Дважды контужен. Первый контракт на полгода завершён. Небольшая передышка. Уже успел съездить в Москву на переподготовку санинструкторов. Накупил книг – теперь это специализированная литература по оказанию первой помощи. От правильности и быстроты его манипуляций зависит самое главное – выживет ли человек. До отправки назад, в зону СВО, остались считанные дни. Их Моисеич проводит с самыми родными – матерью и отцом.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

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