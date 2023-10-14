Авто. Руль Фото: pixabay

Нарушителя удалось задержать благодаря бдительности одного из водителей. Как оказалось, у газелиста уже была судимость за пьяную езду

В Барнауле пьяный мужчина сел за руль разбитой “газели” и колесил по городу, пока его не заметил другой водитель, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

У “газели” отсутствовало переднее колесо и было разбито боковое стекло кабины. На проспекте Строителей мужчина совершил опасный маневр в отношении другого автомобиля, на что его водитель решил не оставлять это без внимания. Он проследовал за подозрительной “газелью” и после остановки вызвал на место сотрудников полиции.

Полицейские зафиксировали состояние опьянения и составили протокол. У нарушителя уже была аналогичная судимость, поэтому суд приговорил его к реальному сроку в 1 год 8 месяцев в колонии-поселении, а также на 4 года лишил прав.

Ранее в Барнауле пьяный водитель сбил двух человек на трамвайной остановке. У мужчины 15 неоплаченных штрафов ГИБДД, а теперь еще и уголовное дело.

Источник

горняк

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