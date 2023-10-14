Барнаулец сделал предложение своей девушке на концерте Басты
Баста Фото: vk.com/bastanvkz
Зрители тепло встретили своего любимого артиста: весь концерт прошел в атмосфере драйва, веселья и на заряженных энергией эмоциях
13 октября в Барнауле на площадке “Титов-Арена” прошел концерт популярного российского исполнителя “Басты”.
Зал и танцпол были до отказала заполнены людьми. На протяжении всего концерта зрители пели и танцевали вместе с артистом. Сами горожане в комментариях телеграм-канала “В Курсе 22” отметили, что певец выложился на все 100%.
“Отличный концерт. Крутая атмосфера”;
“Баста– МО-ЛО-ДЕЦ!!! Очень классный концерт”;
“Эхххх, какой крутяга этот Баста!!! Браво!!!!”, – отметили в комментариях.
Прямо во время концерта барнаулец на сцене сделал предложение своей девушке, и она ответила согласием. “Баста” поздравил пару с таким важным событием и подарил букет роз девушке.
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