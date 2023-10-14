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Барнаулец сделал предложение своей девушке на концерте Басты

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Баста Фото: vk.com/bastanvkz

Зрители тепло встретили своего любимого артиста: весь концерт прошел в атмосфере драйва, веселья и на заряженных энергией эмоциях

13 октября в Барнауле на площадке “Титов-Арена” прошел концерт популярного российского исполнителя “Басты”.

Зал и танцпол были до отказала заполнены людьми. На протяжении всего концерта зрители пели и танцевали вместе с артистом. Сами горожане в комментариях телеграм-канала “В Курсе 22” отметили, что певец выложился на все 100%.

“Отличный концерт. Крутая атмосфера”;
“Баста– МО-ЛО-ДЕЦ!!! Очень классный концерт”;
“Эхххх, какой крутяга этот Баста!!! Браво!!!!”, – отметили в комментариях.

Прямо во время концерта барнаулец на сцене сделал предложение своей девушке, и она ответила согласием. “Баста” поздравил пару с таким важным событием и подарил букет роз девушке.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

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