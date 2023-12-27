Шифер на крыше Фото: Barnaul 22

Куски шифера лежат на краю крыши, и есть вероятность, что они свалятся прямо на головы прохожим. Возможно, их оторвало еще в ноябрьский ураган

Житель Барнаула обеспокоился лежащим на крыше шифером, который, по его словам, может рухнуть прямо на тротуар. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Речь идет о доме на улице Тимуровской, 19.

“На краю лежат несколько листов шифера, рядом с домом тротуар и по нему часто ходят пешеходы, дети, пенсионеры, не догадываясь, какая опасность висит над головой”, – пишет горожанин.

В таких случаях правильным решением будет обратиться в управляющую домом организацию.

Информацию уже передали в администрацию Октябрьского района. Работники ЖЭУ-6 убрали один лист шифера с крыши дома, а второй надежно закрепили, отметили в муниципальном центре управления Барнаула.

Ранее барнаульцы пожаловались на листы, которые шумно летают с крыши краевого минздрава.

Взято отсюда