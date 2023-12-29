Барнаулец управлял автомобилем с номерами от другого авто

Житель города Барнаула, имея в собственности два одинаковых автомобиля по модели и цвету, перепутал государственные регистрационные знаки. В течение полугода он управлял автомобилем с номерами от другого авто. При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.12.2 КоАП РФ мировым судьей судебного участка 3 Индустриального района города Барнаула свидетель – родственник мужчины пояснил, что по его вине государственные регистрационные знаки на автомобилях перепутаны, так как он, забирая один из них, взял первый попавшийся номер и установил на автомобиль. Не согласившись с постановлением мирового судьи о лишении права управления транспортными средствами на один год, мужчина обжаловал его в Индустриальный районный суд города Барнаула. Постановление оставлено без изменения.

Взято отсюда.

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