Посылки в зону СВО Фото: zdravalt.ru

Помимо медикаментов в госпиталь у линии соприкосновения отправили письма от пациентов с благодарностями и поздравлениями с 23 Февраля

Сотрудники Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи собрали деньги на лекарства, перевязочный материал и других медикаменты для отправки в зону СВО, сообщили в минздраве региона. Всего сформировали 12 коробок.

Гуманитарный груз доставят в госпиталь, который развернут у линии соприкосновения, и где сражаются алтайские бойцы 1442 роты.

Помимо медикаментов в зону СВО в посылки положили письма с пожеланиями и поздравлениями с Днем защитника Отечества. Их написали сотрудники и пациенты больницы. Самому молодому пациенту, который поздравил бойцов, 12 лет, а самой возрастной пациентке 94 года.

Это второй гуманитарный груз с медикаментами, который отправляет больница в зону СВО. Главный врач учреждения Андрей Макин сам в 2022 году был врачом-волонтером в ЛНР.

Взято отсюда