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Барнаульская бьюти-компания построит новое производство на 2 тыс. квадратов

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Барнаульская бьюти-компания построит новое производство на 2 тыс. квадратов

Открытие офиса МейТан Фото: МейТан

В новом цехе будут производить БАДы и функциональное питание. Это будет уже второй этап развития собственного производства

Барнаульская компания “Мейтан”, которая производит продукцию для красоты и здоровья, планирует запустить уже в 2024 году новый производственный цех, рассказала “Толку” ее президент Любовь Леванюк. Разрешение на строительство цеха компания получила 28 декабря 2023 года, свидетельствуют данные комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

По словам Леванюк, новый цех разместится на площади 2 тыс. кв. метров. Здесь будут производить БАДы и функциональное питание в сухих и жидких формах.

Взято отсюда

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