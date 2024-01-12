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Барнаульская епархия и Государственный фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

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Барнаульская епархия и Государственный фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

11 января 2024 г. Барнаульская епархия  и филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Алтайскому краю подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Алтайскому краю Владимир Николаевич  Мидонов.

Стороны договорились взаимодействовать в вопросах оказания помощи ветеранам боевых действий и семьям бойцов СВО.

Подопечным фонда Барнаульская  епархия окажет духовную поддержку.

На встречи присутствовали секретарь Барнаульской епархии архимандрит Иларион (Морозов) и заместить руководителя филиала фонда  Владислав Лапердин.

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» занимается социализацией демобилизованных, реабилитацией, лечением, трудоустройством, обучением и переобучением, опекает семьи погибших бойцов. 26 сентября состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителями фонда «Защитники Отечества». На встрече подписали соглашение между Синодальным отделом по благотворительности и фондом.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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