Барнаульская гимназия №42 присоединилась к проекту «Парта Героя»

29 февраля гимназия № 42 присоединилась к Всероссийскому патриотическому образовательному проекту «Парта Героя». Право почётной фотографии за данной партой будет присуждаться учащимся школы за отличные успехи в учёбе, а также за активную общественную работу. Со знаковым событием участников торжественного мероприятия поздравила Марина Понкрашева – председатель Комитета по социальным вопросам и молодёжной политике Барнаульской городской Думы, координатор проекта «Новая школа», и Виктория Валерьевна Яцухно – председатель комитета по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Железнодорожного района г. Барнаула. Почётное право первым сесть за Парту Героя было предоставлено ученику 10 Г класса нашей гимназии Даниилу Гермашу – победителю первенства города в составе школьной сборной по баскетболу, призёру финала Всероссийской олимпиады школьников по географии 2023 года, призёру регионального этапа по физике и информатике, победителю регионального этапа по географии и обществознанию 2024 года.

Взято отсюда.

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