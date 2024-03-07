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Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

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Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Сегодня, в преддверии Международного женского дня, сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили, которыми управляли женщины, или в салоне которых находились представительницы прекрасного пола, дарили им тюльпаны, желали добра, весеннего тепла, счастья и, конечно, безопасных дорог. 

Акция прошла на дорогах города Барнаула и вблизи постов, где несут свою службу инспекторы дорожно-патрульной службы.

Многие жительницы города впервые оказались участницами всероссийской акции «Цветы для автоледи».

Взято отсюда

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