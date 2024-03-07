Сегодня, в преддверии Международного женского дня, сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили, которыми управляли женщины, или в салоне которых находились представительницы прекрасного пола, дарили им тюльпаны, желали добра, весеннего тепла, счастья и, конечно, безопасных дорог.

Акция прошла на дорогах города Барнаула и вблизи постов, где несут свою службу инспекторы дорожно-патрульной службы.

Многие жительницы города впервые оказались участницами всероссийской акции «Цветы для автоледи».

Взято отсюда