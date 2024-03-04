Девушка признается, что перед концертами всегда волнуется и всегда ощущает радость, когда музыка находит отклик у зрителей

Уже больше трех лет органистка Екатерина Цветкова живет в Барнауле и работает в краевой филармонии.

При этом родилась и выросла девушка в Омске, а училась в Казани. Она рассказала, что когда – то изучала фортепиано, но однажды влюбилась в мужскую харизму органа. И вообще орган, со слов Екатерины, очень похож на человека.

“Он очень реагирует на температуру, на влажность помещения. Как человек меняет свое настроение в зависимости от погоды. Каждый инструмент индивидуален. Наш – очень хороший. Это отмечают все приезжающие музыканты-органисты”, – говорит девушка.

Cреди поклонников органной музыки, конечно, больше женщин, делится Екатерина. Она ощущает удовлетворение от концерта, когда в зале аншлаг, звучат долгие аплодисменты, и зрители остаются после выступления в зале, чтобы выразить свои чувства.

“Ко мне подходила молодая девушка. Они пришли семьей с ребенком. Они переживали, что ребенок маленький, и он не сможет просидеть весь концерт. А он не то, что высидел, ему понравился концерт, и он потом не хотел уходить”, – вспоминает Катя.

Cамый главный поклонник и критик Кати– мама. Девушка рада, когда ей удается приехать из Омска и послушать выступление дочери. Ближайшее – 7 марта, накануне праздника. 8-го Катя будет уже далеко – на мастер – классе немецкого музыканта в Карелии. А вообще Екатерина училась у лучших – в Казани и Санкт-Петербурге. Всегда с трепетом вспоминает своих педагогов, особенно Рубина Абдуллина, в свое время ректора Казанской консерватории.

“Он, пожалуй, показал, как может звучать настоящий инструмент, потому что он великолепный мастер, великолепный органист, и он мне очень дал многое в жизни”, – делится органистка.

Сейчас почти всю жизнь органистки занимает работа – планов много. В личной жизни пока затишье. Но, как и любая женщина, она любит внимание и подарки, особенно по праздникам.

“Знаете, меня в детстве очень тронул этот момент. Я помню, что маленькой мне папа всегда дарил тюльпаны, и где бы я не находилась, я всегда покупаю себе тюльпаны”, – говорит музыкант.

Несмотря на то, что среди органистов больше женщин, некоторые произведения требуют большой мужской силы. Руки должны быть тренированы, чтобы сыграть многие произведения.

Взято отсюда