Барнаульская певица Юлия Колерт снимает клип на песню «Ладони»

Часть съёмок прошла в арт-пространстве краевого центра «Парадная».

Источник фото: Катунь 24

Над созданием произведения трудилась большая московская команда. Среди ее участников – музыканты Сергей Купцов и Владимир Коробка.

«Песня про человеческие переживания, про человеческую жизнь. Про отношения двух людей. Она совершенно искренняя, но она не связана с тем, что спето там. Я черпаю вдохновение отовсюду: вижу фонарный столб и, мне кажется, что про это нужно написать, но это может быть образ мужчины или образ женщины – это все гротеск, некие такие вибрации, литературные. Мы решили сделать эту историю в живом стиле, в рамках лайва, а потом она продолжится в кинотеатре, когда меня будут показывать со сцены, а я буду на себя смотреть, как героиня», — рассказала автор-исполнитель Юлия Колерт.

Композиция выйдет на платформах 17 января. Кстати, первую песню «Океаны» певица записала в 2022 году. Сейчас на музыкальной платформе «ВКонтакте» можно найти 12 песен Юлии Колерт: «Снег в лицо», «Осень», «Батискаф», «Не мой», «Давай танцевать» и другие. Клип на композицию «Окна» собрал больше 300 тысяч просмотров в социальных сетях.

Взято отсюда.

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