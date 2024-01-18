Костюмы по мотивам творчества Николая Рериха, сценические наряды из пробок и пластика – на протяжении трех десятков лет дизайнерская одежда школы моды поражает воображение россиян

В 2024 году барнаульская школа моды “Светлана”, которая ежегодно выпускает из-под своего крыла юных дизайнеров и хореографов, празднует свой 35-летний юбилей.

“Прямо сейчас я реставрирую костюм 1997, года полностью сделанный из пробок из-под бутылок, – отрываю старые нитки и пришиваю новые на ткань”, – рассказала одна из учениц школы.

Реставрируют знаменитую коллекцию, отмеченную самим маэстро моды Вячеславом Зайцевым, ремонтируют костюмы и отшивают себе новые – покупка готовых сценических костюмов в школе моды под запретом – наряды создают исключительно воспитанницы.

“Тут я занимаюсь конструированием, шью, придумываю, творю, общаюсь с девчоночками, делюсь опытом, набираюсь знаний и весело провожу время”, – поделилась воспитанница школы моды Александра Лямкина.

Школу моды “Светлана” открыли в 1989 году – ежегодно в ней обучается больше 80 человек – от шести до 19 лет. Благодаря господдержке, дети получают разнообразные навыки.

“Например, у нас коллекции есть, посвященные творчеству Рериха, соответственно, на изобразительном искусстве они проходят тему творчества Рериха, создают модель, потом думают как воплотить ее в жизнь, ставят музыку на хореографии и коллекция начинает жить”, – отметила руководитель школы моды “Светлана” и старший педагог высшей квалификационной категории Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи Светлана Петрягина.

Сегодня “Светлана” – лауреат и призер региональных, российских и международных конкурсов молодых модельеров, а также призер национального Чемпионата по профмастерству “Профессионалы”.

24 января в школе моды пройдет большой концерт, на котором можно увидеть как новые, так и старые раритетные коллекции.

Взято отсюда