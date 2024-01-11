Барнаульские баскетболисты одержали победу в первом матче года

Команда «Барнаул» сразилась с иркутскими баскетболистами.

Источник фото: Александр Чёрный, «Алтайский спорт»

Перед игрой с нашими земляками иркутяне одержали четыре победы подряд, но «Барнаул» смог прервать их успешную серию. Матч закончился со счётом 80:67. Победа позволила нашей команде оказаться на четвёртой строчке мужской Суперлиги чемпионата России.

Следующий матч барнаульских спортсменов пройдёт 13 января. Команда встретится с владивостокским «Динамо», сообщает «Алтайский спорт» .

Взято отсюда.

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