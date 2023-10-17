17.10.2023

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Барнаульские баскетболисты победили в домашнем матче с Курском

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Это был первый домашний матч Суперлиги чемпионата России по баскетболу.

Источник фото: barnaul.org

Барнаульские спортсмены разгромили «Русичей» из Курска.

«Уже в первой четверти хозяева обозначили свое преимущество — 23:21. К концу первой половины отрыв горожан составлял уже 12 очков. Определяющей стала третья четверть, которую „Барнаул“ выиграл со счетом 36:9. В концовке хозяева уверенно довели матч до итоговой победы, преодолев рубеж в сто набранных очков — 112:71», — рассказали в администрации Барнаула .

Самыми результативными в составе «Барнаула» стали Данил Чекарев (19 очков) и Владислав Ильинов (16 очков).

Следующий матч БК «Барнаул» состоится 18 октября. Соперник — клуб «Тамбов».

новости Локтевский

Взято отсюда

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